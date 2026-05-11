Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een 16-jarige leerling van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde is overleden na een ongeval op vrijdagavond in Brasschaat. Hij was een van de inzittenden in het voertuig. De bestuurder (17) en een andere passagier (14) verkeren nog in levensgevaar. Volgens het parket had de bestuurder van het voertuig geen rijbewijs.
Nog twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Of er drugs en alcohol in het spel waren, is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet geweten of de slachtoffers al dan niet hun veiligheidsgordel droegen.
Overdreven snelheid
De minderjarige bestuurder verloor vrijdagavond de controle over het voertuig ter hoogte van de Sionkloosterlaan in Brasschaat. De auto raakte een boom langs de rechterkant van de weg en botste daarna frontaal tegen een andere boom. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de chauffeur wellicht honderd kilometer per uur reed in een zone vijftig. De wagen werd zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk van wie de wagen is.
Herdenkingsmoment
De directeur van Ter Duinen, de school van de overleden jongen, wil maandag een herdenkingsmoment inlassen. Normaal zouden de leerlingen op maandag aan een stage beginnen. Ter Duinen is diep getroffen door het voorval, en probeert haar leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.