Een 16-jarige leerling van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde is overleden na een ongeval op vrijdagavond in Brasschaat. Hij was een van de inzittenden in het voertuig. De bestuurder (17) en een andere passagier (14) verkeren nog in levensgevaar. Volgens het parket had de bestuurder van het voertuig geen rijbewijs.