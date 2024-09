"Hij komt hier in al zijn eer en glorie opnieuw tot uiting," zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. "Alle verhalen die errond bestaan, dat zit in het DNA van onze mensen. Het is erfgoed van onze gemeente. Het is heel leuk dat we dat hier kunnen stellen op een manier waar dat nergens gebeurt."

Enkele vaste waarden zoals het houten visserschip Oostduinkerke 1 Martha en de aquaria met Noordzeevissen zijn gebleven. De renovatie en herinrichting van Navigo kostte zo’n 7 miljoen euro.