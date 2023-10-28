Vredesactivisten voeren hele week actie voor Gaza in kerk: ze slapen er en eten niets
De Palestijnse vlag wappert aan de Sint-Pieterskerk in de Rijselstraat in Ieper. Verschillende verenigingen, onder meer Amnesty, Vredescollectief Ieper en Broederlijk Delen, voeren er de hele week actie tegen het geweld in Gaza.
Sommige actievoerders slapen de hele week in de kerk, andere vasten en drinken alleen thee. Er zijn ook workshops, praatgroepen en optredens, waar iedereen naar toe kan komen. De actievoeders protesteren tegen het buitensporige geweld in Gaza en willen dat alle overheden, van lokaal tot federaal, een signaal geven aan Israël dat het geweld moet stoppen.
“J’accuse”
Vrijdagavond is het hoogtepunt, met verschillende bv’s die met een eigentijdse versie van ‘j’accuse’ de verschrikkingen in Gaza aanklagen. Onder meer Wannes Capelle, Anne Provoost, Bart Cafmeyer, Marijke Pinoy, Paul Breyne en Wim Chielens komen aan het woord. Dirk Clement, medeorganisator: “Genoeg is genoeg. Stop en onderneem nu a.u.b. actie. Je kunt de extreemrechtse regering van Israël boycotten. Dat zeggen wij tegen de Vlaamse en federale regering, en tegen Europa. En je kunt de staat Palestina erkennen. Dat zijn toch twee heel belangrijke zaken die wij vrijdag willen poneren.”