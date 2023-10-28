Vrijdagavond is het hoogtepunt, met verschillende bv’s die met een eigentijdse versie van ‘j’accuse’ de verschrikkingen in Gaza aanklagen. Onder meer Wannes Capelle, Anne Provoost, Bart Cafmeyer, Marijke Pinoy, Paul Breyne en Wim Chielens komen aan het woord. Dirk Clement, medeorganisator: “Genoeg is genoeg. Stop en onderneem nu a.u.b. actie. Je kunt de extreemrechtse regering van Israël boycotten. Dat zeggen wij tegen de Vlaamse en federale regering, en tegen Europa. En je kunt de staat Palestina erkennen. Dat zijn toch twee heel belangrijke zaken die wij vrijdag willen poneren.”