Ook West-Vlaming opgepakt op humanitaire vloot naar Gaza: “hongerstaking tot mijn vrijlating”
Geen enkel schip van de Global Sumud Flotilla heeft de kust van Gaza kunnen bereiken. Dat meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X. De actievloot was op weg naar de Gazastrook met noodhulp. Onder hen was ook één West-Vlaming: mensenrechtenadvocaat: Alexis Deswaef.
Alexis Deswaef maakte deel uit van de humanitaire vloot die hulpgoederen naar de Gazastrook wil brengen. Net voor hij werd opgepakt, kon hij nog een boodschap posten:
A"ls je naar deze video kijkt, wil dat zeggen dat ik illegaal ben opgepakt door het Israëlische leger," zegt Deswaef daarin." Als advocaat zal ik geen enkel document tekenen en begin ik een hongerstaking tot mijn vrijlating."
Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opgepakt. Israël gaat de onderschepte activisten uitzetten naar Europa. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd.