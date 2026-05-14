Ouders van Arno (34) uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen
De 34-jarige Arno Meyns uit Knokke-Heist is een van de vijf Belgen die door Israëlische troepen is opgepakt op zee. Arno was kapitein van de zeilboot Perseverance, die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. De boot werd op zo’n 800 kilometer van Gaza geënterd in internationale wateren. Zijn ouders Patty en Daniel leven intussen in onzekerheid, want sinds maandag hebben ze geen rechtstreeks contact meer met hun zoon.
Arno Meyns (34) uit Knokke-Heist, de zoon van Patty en Daniel, vertrok midden april vanuit Barcelona met 60 andere zeilboten richting Gaza met hulpgoederen. Maar afgelopen maandag ging de tracker van de boot van Arno op rood.
"Maandag zijn ze de boten beginnen enteren", vertelt Patty Tomshe, mama van Arno. "Dus telkens dat er een boot overmeestert was, kwam er een rode bol op de pijl van die boot. Ik heb toen nog contact gehad met hem en ik zei: 'kom terug, vaar terug'. En hij zei: 'nee, ik heb kunnen wegvaren, ze zien mij niet meer'. Maar tegen de avond hebben ze hem dan toch geënterd om 18.45 uur."
Ondanks pogingen van z’n ouders en vrienden om hem tegen te houden, zette Arno door met z’n missie. Hij wist wat er kon gebeuren, en was daar ook op voorbereid. "Hij heeft donderdag vanuit Turkije zijn bezittingen in een postpak naar hier opgestuurd. We hebben dat nog niet ontvangen. Ze hebben allemaal een vervanggsm. Dus het moment dat de boten dan geënterd worden, is de afspraak dat alle gsm’s in zee verdwijnen, want ze willen niet dat de contacten gevonden worden."
Gijzelaars
Sinds de entering door de Israeli’s hadden Patty en Daniel geen contact meer met hun zoon. Enkel via Instagram zien ze filmpjes van de gijzelaars. "Dat zijn niet de beelden die je graag ziet hé", klonk het bij Daniel Meyns, papa van Arno. "We hebben hem zelf nog niet herkend op de beelden, maar ik vermoed dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt en dat is niet zoals wij onze gevangenen zouden behandelen, of zelf zo behandeld willen worden."
Gevangenen
Buitenlandse Zaken en de ambassade houden de situatie van Arno en de vier andere Belgen intussen op de voet. Voor Patty en Daniel zit er niets anders op dan wachten op verder nieuws. "De laatste boten zijn pas gisteren tegen de avond geënterd, dus ze zijn gisterenavond vertrokken met dat schip naar Israël. Dat was nog 10 uur varen, dus die zijn vanmorgen om 5 uur aangekomen in Israël. Dan pas is iedereen eigenlijk aangehouden en weten ze wie ze gevangen genomen hebben."