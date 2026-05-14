Arno Meyns (34) uit Knokke-Heist, de zoon van Patty en Daniel, vertrok midden april vanuit Barcelona met 60 andere zeilboten richting Gaza met hulpgoederen. Maar afgelopen maandag ging de tracker van de boot van Arno op rood.

"Maandag zijn ze de boten beginnen enteren", vertelt Patty Tomshe, mama van Arno. "Dus telkens dat er een boot overmeestert was, kwam er een rode bol op de pijl van die boot. Ik heb toen nog contact gehad met hem en ik zei: 'kom terug, vaar terug'. En hij zei: 'nee, ik heb kunnen wegvaren, ze zien mij niet meer'. Maar tegen de avond hebben ze hem dan toch geënterd om 18.45 uur."

