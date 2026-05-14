18°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Ouders van Arno (34) uit Knok­ke-Heist in onze­ker­heid nadat zoon op zee werd opge­pakt door Isra­ë­li­sche troepen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De 34-jarige Arno Meyns uit Knokke-Heist is een van de vijf Belgen die door Israëlische troepen is opgepakt op zee. Arno was kapitein van de zeilboot Perseverance, die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. De boot werd op zo’n 800 kilometer van Gaza geënterd in internationale wateren. Zijn ouders Patty en Daniel leven intussen in onzekerheid, want sinds maandag hebben ze geen rechtstreeks contact meer met hun zoon.

Arno Meyns (34) uit Knokke-Heist, de zoon van Patty en Daniel, vertrok midden april vanuit Barcelona met 60 andere zeilboten richting Gaza met hulpgoederen. Maar afgelopen maandag ging de tracker van de boot van Arno op rood.

"Maandag zijn ze de boten beginnen enteren", vertelt Patty Tomshe, mama van Arno. "Dus telkens dat er een boot overmeestert was, kwam er een rode bol op de pijl van die boot. Ik heb toen nog contact gehad met hem en ik zei: 'kom terug, vaar terug'. En hij zei: 'nee, ik heb kunnen wegvaren, ze zien mij niet meer'. Maar tegen de avond hebben ze hem dan toch geënterd om 18.45 uur."

Ouders van Arno Meyns uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen
Ouders van Arno Meyns uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen

Ondanks pogingen van z’n ouders en vrienden om hem tegen te houden, zette Arno door met z’n missie. Hij wist wat er kon gebeuren, en was daar ook op voorbereid. "Hij heeft donderdag vanuit Turkije zijn bezittingen in een postpak naar hier opgestuurd. We hebben dat nog niet ontvangen. Ze hebben allemaal een vervanggsm. Dus het moment dat de boten dan geënterd worden, is de afspraak dat alle gsm’s in zee verdwijnen, want ze willen niet dat de contacten gevonden worden."

Gijzelaars

Sinds de entering door de Israeli’s hadden Patty en Daniel geen contact meer met hun zoon. Enkel via Instagram zien ze filmpjes van de gijzelaars. "Dat zijn niet de beelden die je graag ziet hé", klonk het bij Daniel Meyns, papa van Arno. "We hebben hem zelf nog niet herkend op de beelden, maar ik vermoed dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt en dat is niet zoals wij onze gevangenen zouden behandelen, of zelf zo behandeld willen worden."

Gevangenen 1

Gevangenen

Buitenlandse Zaken en de ambassade houden de situatie van Arno en de vier andere Belgen intussen op de voet. Voor Patty en Daniel zit er niets anders op dan wachten op verder nieuws. "De laatste boten zijn pas gisteren tegen de avond geënterd, dus ze zijn gisterenavond vertrokken met dat schip naar Israël. Dat was nog 10 uur varen, dus die zijn vanmorgen om 5 uur aangekomen in Israël. Dan pas is iedereen eigenlijk aangehouden en weten ze wie ze gevangen genomen hebben."

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Gaza

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

135 graven beschadigd op Belgische militaire begraafplaats in Houthulst: "Dit is ronduit schandalig"
Update

135 graven beschadigd op Belgische militaire begraafplaats in Houthulst: "Dit is ronduit schandalig"
Provincie geeft groen licht voor nieuwe Centrumschool, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene

Provincie geeft groen licht voor nieuwe Centrumschool, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene
Basisschool De Duinpieper zet AI in tijdens rekenlessen: “Oefeningen op maat van elke leerling”

Basisschool De Duinpieper in Westende zet AI in tijdens rekenlessen
Ondergrondse parking Station Kortrijk

Stad Kortrijk verbiedt rondhangen in ondergrondse parkeergarages: "Anders GAS-boete van 500 euro"
386d11bc dd2d 4f7e b53b a68b408a8451

Waregem verwelkomt 9 nieuwe horecazaken en ﻿lanceert horecabrochure: "Voor levendige horecazaken en een fijne buurt﻿"
Onbemande drone ondersteunt kustwacht twee maanden lang bij reddingsacties van transmigranten en controles op de Noordzee

Onbemande drone ondersteunt kustwacht twee maanden lang bij controles op Noordzee
Aanmelden