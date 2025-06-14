Ook twee Groen-gemeenteraadsleden waren aanwezig. “Wat in Gaza gebeurt, is niet ver weg. Ook in Brugge voelen we de morele plicht om een stem te geven aan mensenrechten en internationale solidariteit,” klonk het.

De actie verliep vreedzaam en kreeg ook aandacht van voorbijgangers. Met spandoeken vroegen de betogers een einde aan de blokkade van Gaza. In andere Belgische steden zoals Brussel, Gent en Antwerpen kwamen tegelijk duizenden mensen op straat voor hetzelfde doel.