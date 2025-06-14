Aanmelden
Ook in Brug­ge pro­test tegen onder­schep­pen huma­ni­tai­re vloot naar Gaza

Actie Gaza Brugge

Op de Burg in Brugge hebben zo’n 65 mensen actie gevoerd voor een vreedzame actie, na de gewelddadige kaping van de Global Sumud Flotilla door de Israëlische marine. De schepen waren onderweg met voedsel en medicijnen naar Gaza, maar werden in internationale wateren onderschept. Meer dan 400 vrijwilligers uit 47 landen zijn daarbij aangehouden.

De deelnemers in Brugge waren leden van vredesorganisaties, geëngageerde burgers en enkele gemeenteraadsleden. Ze protesteerden tegen de “piraterij” en “een grove schending van het internationaal recht”. “Humanitaire hulp criminaliseren is onaanvaardbaar. We vragen onze regering en de Europese Unie om druk uit te oefenen op Israël en de onmiddellijke vrijlating van de vrijwilligers te eisen.”

Actie Gaza Brugge

Ook twee Groen-gemeenteraadsleden waren aanwezig. Wat in Gaza gebeurt, is niet ver weg. Ook in Brugge voelen we de morele plicht om een stem te geven aan mensenrechten en internationale solidariteit,” klonk het.

De actie verliep vreedzaam en kreeg ook aandacht van voorbijgangers. Met spandoeken vroegen de betogers een einde aan de blokkade van Gaza. In andere Belgische steden zoals Brussel, Gent en Antwerpen kwamen tegelijk duizenden mensen op straat voor hetzelfde doel.

Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
Actie Gaza Brugge
