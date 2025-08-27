De vier Belgen maakten deel uit van de vloot die over zee hulpgoederen naar de Palestijnse Gazastrook wilde brengen en zo de Israëlische blokkade wilde doorbreken. Ze werden vorige week tegengehouden door marineschepen van het Israëlische leger en in hechtenis genomen, maar maandag werden ze opnieuw op vrije voeten gesteld.

Onder hen zijn onder meer mensenrechtenactiviteiten Alexis Deswaef uit Brugge en kunstenares en docente Saddie Choua, zij woont en werkt deeltijds in Oostende.