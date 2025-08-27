Aanmelden
Ook West-Vla­min­gen op Gaza-vloot van­daag terug in ons land

Arrestatie flotilla

De Belgen van de Global Sumud-vloot die maandag door Israël zijn vrijgelaten, landen vanmorgen in Brussel. Onder hen ook twee West-Vlamingen.

De vier Belgen maakten deel uit van de vloot die over zee hulpgoederen naar de Palestijnse Gazastrook wilde brengen en zo de Israëlische blokkade wilde doorbreken. Ze werden vorige week tegengehouden door marineschepen van het Israëlische leger en in hechtenis genomen, maar maandag werden ze opnieuw op vrije voeten gesteld.

Onder hen zijn onder meer mensenrechtenactiviteiten Alexis Deswaef uit Brugge en kunstenares en docente Saddie Choua, zij woont en werkt deeltijds in Oostende.

Alexis deswaef
Ook West-Vlaming opgepakt op humanitaire vloot naar Gaza: "hongerstaking tot mijn vrijlating"
Gaza

