Ieper

Laken­hal­len Ieper pro­jec­te­ren sta­te­ment rond Gaza, 10.000 kin­de­ren trom­me­len voor vrede

De voorgevel van de Lakenhallen in Ieper draagt sinds woensdagavond een duidelijke boodschap over Gaza en het Genocideverdrag. Elke avond wordt er een projectie getoond met de woorden dat landen volgens internationaal recht verplicht zijn genocide te voorkomen of te stoppen.

“Het Genocideverdrag van 1948 verplicht landen om actie te ondernemen. België heeft dat verdrag ondertekend, dus het is onze verdomde plicht”, zegt Wouter Sinaeve van het In Flanders Fields Museum. Ook burgemeester Katrien Desomer steunt de actie: “Als Ieper Vredesstad willen we de oproep naar een zo snel mogelijke beëindiging van oorlogen, in Gaza en elders, kracht bijzetten.”

De projectie kadert in een breder vredesprogramma in de Westhoek. Vrijdag worden op marktpleinen van verschillende gemeenten zo’n 10.000 kinderen verwacht voor de actie ‘Trommelen voor Vrede’. “Elke actie is belangrijk om de aandacht op vrede te vestigen, vandaag actueler dan ooit”, zegt Jennie Vanlerberghe van Westhoek Vredeshoek.

