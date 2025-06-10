18°C
Aanmelden
Nieuws

Pro­vin­cie trekt extra mid­de­len uit voor Gaza en past aan­koop­be­leid aan

Boeverbos buitenbeeld

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft bijkomende maatregelen goedgekeurd in reactie op de humanitaire crisis in Gaza. Enerzijds wordt de noodhulp uitgebreid, anderzijds kiest de Provincie voor een aangescherpt aankoopbeleid met meer aandacht voor ethische keuzes.

De provincie kent 100.000 euro extra noodhulp toe om medische ondersteuning in de Gazastrook te versterken. De beslissing bouwt voort op eerdere steun aan hulporganisaties actief in de regio. In totaal heeft West-Vlaanderen de voorbije jaren al meer dan 200.000 euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp in Gaza.

Educatief project

Daarnaast wordt in het meerjarenplan een toelage van 50.000 euro voor Studio Globo opgenomen. Samen met Wereldhuis wordt hiermee een educatief project ontwikkeld dat jongeren confronteert met actuele conflicten en hen uitnodigt na te denken over vrede en solidariteit.

Aangepast aankoopbeleid

Naast humanitaire steun neemt de Provincie ook maatregelen om haar aankoopbeleid ethischer te maken. In de opdrachtdocumenten voor toekomstige provinciale opdrachten wordt een clausule opgenomen die erop gericht is te vermijden dat bedrijven winst halen uit economische activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden.

Vrede als kompas

Met de combinatie van extra humanitaire steun en een aangescherpt aankoopbeleid onderstreept de Provincie West-Vlaanderen haar rol als vredeprovincie: lokaal handelen met internationale verantwoordelijkheid.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Gaza

Meest gelezen

Steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Herderstraat
Nieuws

Treinverkeer tussen Brugge en Kortrijk vanmorgen zwaar verstoord door bijna aanrijding en technisch probleem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gaza

Lakenhallen Ieper projecteren statement rond Gaza, 10.000 kinderen trommelen voor vrede
Wannes5

Bekende gezichten klagen situatie in Gaza aan: "We mogen niet meer zwijgen"
Gaza1

Vredesactivisten voeren hele week actie voor Gaza in kerk: ze slapen er en eten niets
Matti Vandemaele Caïro

Groen-parlementslid Matti Vandemaele vraagt actie na arrestaties Belgische actievoerders in Egypte
Ambulance Phone 2

Vredesactie protesteert bij BMT Aerospace tegen levering van onderdelen aan Israël
Actiegaza

“Er is te weinig actie”: Leerlingen trekken symbolische rode lijn tegen geweld in Gaza
18°C
Aanmelden