Provincie trekt extra middelen uit voor Gaza en past aankoopbeleid aan
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft bijkomende maatregelen goedgekeurd in reactie op de humanitaire crisis in Gaza. Enerzijds wordt de noodhulp uitgebreid, anderzijds kiest de Provincie voor een aangescherpt aankoopbeleid met meer aandacht voor ethische keuzes.
De provincie kent 100.000 euro extra noodhulp toe om medische ondersteuning in de Gazastrook te versterken. De beslissing bouwt voort op eerdere steun aan hulporganisaties actief in de regio. In totaal heeft West-Vlaanderen de voorbije jaren al meer dan 200.000 euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp in Gaza.
Educatief project
Daarnaast wordt in het meerjarenplan een toelage van 50.000 euro voor Studio Globo opgenomen. Samen met Wereldhuis wordt hiermee een educatief project ontwikkeld dat jongeren confronteert met actuele conflicten en hen uitnodigt na te denken over vrede en solidariteit.
Aangepast aankoopbeleid
Naast humanitaire steun neemt de Provincie ook maatregelen om haar aankoopbeleid ethischer te maken. In de opdrachtdocumenten voor toekomstige provinciale opdrachten wordt een clausule opgenomen die erop gericht is te vermijden dat bedrijven winst halen uit economische activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden.
Vrede als kompas
Met de combinatie van extra humanitaire steun en een aangescherpt aankoopbeleid onderstreept de Provincie West-Vlaanderen haar rol als vredeprovincie: lokaal handelen met internationale verantwoordelijkheid.