Vorig jaar 65 pro­cent min­der trans­mi­gran­ten omge­ko­men bij over­steek­po­gin­gen op Kanaal

Transmigranten 1

Illustratiebeeld

Vorig jaar zijn er 27 transmigranten overleden tijdens pogingen om het Kanaal vanuit Noord-Frankrijk over te steken. Dat is 65 procent minder dan in 2024, toen er 78 slachtoffers vielen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) ontving van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

“De oversteekpogingen spreiden zich intussen ook over het hele jaar en worden enkel onderbroken bij een onbevaarbare Noordzee. Dat was vorig jaar het geval tussen 15 november en 15 december”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe.

Volgens de gouverneur worden de transmigranten in Noord-Frankrijk steeds gewelddadiger tegenover de politiediensten en hulpdiensten bij de pogingen tot oversteken. “De situatie in Noord-Frankrijk wordt met argusogen gevolgd, want de pogingen tot oversteek gebeuren nu ook opnieuw vanop West-Vlaamse bodem”, besluit Himpe.

De redactie
Transmigranten

