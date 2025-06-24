“De oversteekpogingen spreiden zich intussen ook over het hele jaar en worden enkel onderbroken bij een onbevaarbare Noordzee. Dat was vorig jaar het geval tussen 15 november en 15 december”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe.



Volgens de gouverneur worden de transmigranten in Noord-Frankrijk steeds gewelddadiger tegenover de politiediensten en hulpdiensten bij de pogingen tot oversteken. “De situatie in Noord-Frankrijk wordt met argusogen gevolgd, want de pogingen tot oversteek gebeuren nu ook opnieuw vanop West-Vlaamse bodem”, besluit Himpe.