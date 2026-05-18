Eerder deze week trokken de korpschefs van de politiezones aan de kust aan de alarmbel. Ze drongen aan op extra capaciteit en middelen om de groeiende problematiek van transitmigranten aan de Belgische kust de baas te kunnen.

De agressie tegenover agenten neemt toe, en zeker met de sowieso al drukke zomerperiode voor de boeg vreest de politie de inspanningen niet vol te kunnen houden. "We beschikken gewoonweg niet over de capaciteit om dit langdurig te kunnen doen", klonk het dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De aanpak van het transmigratieprobleem wordt nu versterkt, meldt de federale politie in een persbericht. Naast de sterkere coördinerende rol van de directeur-coördinator van West-Vlaanderen zal die directeur ook "gepast ondersteund worden door de (gespecialiseerde) middelen van de centrale diensten van de Federale Politie".

"Dit alles gebeurt binnen de beschikbare middelen, met inachtneming van andere prioriteiten en met bijzondere aandacht voor de veilige werkomstandigheden van onze collega's op het terrein", klinkt het verder. Volgens de federale politie is de situatie "ernstig" en is er "blijvende aandacht" nodig.