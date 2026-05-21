Volgens Jodts telde de federale politie dit jaar al 86 dossiers rond mensensmokkel in West-Vlaanderen, tegenover 21 vorig jaar. Daarnaast werden al 55 mensen aangehouden, vorig jaar waren het er 24. De dossiers rond mensensmokkel worden gecentraliseerd in de afdeling Veurne met een drietal gespecialiseerde magistraten. Maar de werklaststijging is dus wel "enorm", klonk het.

Decathlon

Het probleem concentreerde zich in eerste instantie aan de Westkust, maar is intussen de hele kustregio en zelfs diepergelegen gebied betrokken, schetste Jodts. Zo kopen smokkelaars bijvoorbeeld reddingsvesten aan in Roeselare. Volgens Jean-François Minet van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel wordt aan personeel van winkelketen Decathlon zelfs gevraagd om verdachte aankopen te signaleren.

Niet alleen de criminele bendes zadelen politie en parket met veel extra werk op, dat geldt ook voor de transmigranten zelf. Die afhandeling zou volgens Jodts "veel sneller" moeten kunnen door hen meteen over te dragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken om hen het land uit te wijzen, in plaats van eerst de lokale politie in te schakelen. "Nu is de afhandeling zeer ontmoedigend voor politie en parket: een paar dagen later duiken dezelfde migranten opnieuw op."

Afhandelcentrum

De politie pleitte vorige week voor de oprichting van een afhandelcentrum van de DVZ in West-Vlaanderen, maar daar voelt directeur-generaal Freddy Roosemont weinig voor, werd dinsdag duidelijk in het parlement. "De DVZ is geen politiedienst. In een afhandelcentrum kunnen wij maar een vrij marginale rol spelen. De Vreemdelingenwet staat ons alleen toe om migranten vast te houden als een snelle verwijdering naar het land van oorsprong mogelijk is, of als er eerder al asiel is aangevraagd in een ander Europees land."