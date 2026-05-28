De lokale politiezone Westkust spotte in de nacht van 25 op 26 februari een verdacht voertuig met Britse nummerplaat ter hoogte van de jachthaven van Nieuwpoort. In de wagen werd niets aangetroffen, maar een zoekactie in de buurt leverde wel iets op: in de tuin van een woning ontdekte de politie uiteindelijk vijftien transmigranten, terwijl in de buurt ook een rubberen opblaasboot, een buitenmotor en jerrycans met benzine aangetroffen werden. Opvallend genoeg beschikten slechts vier transmigranten over een reddingsvest.

Smokkelervaring

Tijdens de verhoren wees een van de transmigranten de 27-jarige Alan J. aan als mensensmokkelaar. De beklaagde zou hem zelfs gevraagd hebben om als chauffeur op te treden. Bovendien werd de Irakees in 2019 al eens tot vijf jaar cel veroordeeld voor mensensmokkel. In die omstandigheden eiste de procureur deze keer drie jaar effectieve gevangenisstraf en 140.000 euro boete.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor mensensmokkel. Meester Bram Elyn plaatste immers grote vraagtekens bij de verklaringen van de transmigrant die zijn cliënt aan de galg praatte. Naar eigen zeggen wilde J. gewoon zelf de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken. Zijn smokkelervaring zou hij enkel gebruikt hebben om zijn eigen overtocht meer slaagkansen te geven. Vonnis op 24 juni.

