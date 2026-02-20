De vijftien hadden een rubberen opblaasboot, een buitenmotor en jerrycans met benzine bij zich. Van de vijftien personen waren er slechts vier uitgerust met een reddingsvest. Uit de vaststellingen van de politie blijkt dat de groep mannen de oversteek wilde maken naar het Verenigd Koninkrijk.

De transmigranten werden meegenomen naar het Centraal Politiehuis van PZ Westkust. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, is gelast met het opsporingsonderzoek. De Federale Gerechtelijke Politie zal het verder onderzoek voeren.