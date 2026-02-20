16°C
Vijf­tien trans­mi­gran­ten onder­schept in Nieuwpoort

De politie van de zone Westkust heeft alweer vijftien transmigranten onderschept. Dat gebeurde vorige nacht, in de omgeving van de jachthaven van Nieuwpoort.

De vijftien hadden een rubberen opblaasboot, een buitenmotor en jerrycans met benzine bij zich. Van de vijftien personen waren er slechts vier uitgerust met een reddingsvest. Uit de vaststellingen van de politie blijkt dat de groep mannen de oversteek wilde maken naar het Verenigd Koninkrijk.

De transmigranten werden meegenomen naar het Centraal Politiehuis van PZ Westkust. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, is gelast met het opsporingsonderzoek. De Federale Gerechtelijke Politie zal het verder onderzoek voeren.

