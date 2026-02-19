Volgens Politiezone Westkust staat het vast dat mensensmokkelaars aan Surfclub Windekind in Koksijde hun operatie begonnen zijn. Het was opnieuw om een rubberboot die steeds meer transmigranten oppikt. Nicholas Paelinck, korpschef politiezone Westkust: “Het is opnieuw dat systeem met die taxiboten. Ze gaan in zee waar weinig controle is en vertrekken met een paar mensen en varen dan de kust af richting Calais, om verschillende keren extra mensen op te pikken.”

Luchtfoto's

Op luchtfoto's vanuit een grensbewakingsvliegtuig van Frontex blijken er tussen Koksijde en De Panne toch al ruim 20 passagiers aan boord geklauterd. Er zijn ook nauwelijks drie reddingsvesten. “Op de beelden zie je rond 23u30 dat een boot in zee gestoken wordt vanop onze kust aan Windekind en dat ze dan vertrekken richting Franse wateren. Onmiddellijk zijn dan het MIK en het MRCC gewaarschuwd om op zee bijstand te leveren.”

Heel gevaarlijk

Op dat moment zijn dus al veel partners betrokken. De lokale politie, de scheepvaartpolitie, de reddingsdiensten én Frontex die via een hoofdkwartier in Warschau in Polen communiceert. Het bootje is gewoon verder gevaren. Toen de Belgische diensten ter plaatse waren, was het bijna in Franse wateren. Dries Derudder, Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum: “Het hoeft geen betoog dat dit zeer gevaarlijke situaties zijn. Dat zijn zeer gammele bootjes die niet zeewaardig zijn. We gaan zo snel mogelijk ter plaatse en wij begeleiden en houden een oogje in het zeil.”

Vrees voor verdere toename

De reddingsdiensten beklemtonen dat ze enkel instaan voor de veiligheid. Over wat er precies politioneel moet gebeuren is er onduidelijkheid. De Fransen willen liefst tussenkomen en de vluchtelingen van boord halen. Volgende week is daar overleg over. Aan de Westkust vreest de politie in elk geval voor een verdere toename van het aantal pogingen.