Er waren de voorbije tijd opvallend weinig feiten van mensensmokkel vastgesteld aan de West-Vlaamse kust. Maar nu heeft de politie weer vijftien transmigranten onderschept. Ze bevonden zich op zo'n twee kilometer voor de kust van Oostduinkerke en werden begeleid richting Frankrijk. "We hadden hiervoor gewaarschuwd", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

In april was er al een opflakkering van bootjes die probeerden de oversteek te maken. Decaluwé pleit wederom voor extra steun: "Er is dringend nood aan innovatieve steun, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen".