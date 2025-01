Volgens de voorzitter is de stembusgang in stembureau 4 voorspoedig en zonder problemen verlopen, “zoals ook de aanwezige getuigen van de verschillende partijen erkend hebben, en de zakken werden in goede orde in het telbureau binnen gebracht. In wezen is er niets aan de hand. Alle stemmen van de kiezers van stembureau 4 waren in goede handen. Afsluitend, ik en de leden van mijn stembureau hopen dat dit ganse verhaal snel achter ons kan liggen.”

De partij Gemeentebelangen is intussen bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat in Heuvelland de verkiezingen moeten worden overgedaan. De Raad van State heeft nog een 50-tal dagen de tijd om zich over dat beroep te buigen. Moesten er alsnog verkiezingen komen, dan moeten die binnen de 50 dagen na de beslissing van de Raad van State vallen.