Net voor kerstavond, op 24 december, besliste de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat de verkiezingen in Heuvelland beter nog eens werden overgedaan. Die beslissing kwam er na een klacht van Jef Huyge, de vroegere Algemeen Directeur. De Raad stelde vast dat er onregelmatigheden waren gebeurd. Geen glashelde bedrog, maar wel was er een speelveld gecreëerd dat onregelmatigheden toeliet. Vooral stembureau 4, in Kemmel, lag onder vuur. Evenals de overdracht van 350 stembiljetten van dat bureau naar telbureau 2.

De partij Gemeentebelangen, die de absolute meerderheid heeft in Heuvelland, had acht dagen te tijd om te beslissen over een beroep bij de Raad van State. Burgemeester Wieland De Meyer laat de redactie weten dat die beslissing nu gevallen is.