Jef Huyghe was een tijd lang algemeen directeur in Heuvelland, tot hij ontslagen werd. De spanningen tussen hem de huidige burgemeester Wieland De Meyer liepen daarbij hoog op. Jef Huyghe kwam in oktober op voor N-VA Plus. Hij beweerde dat er op de verkiezingsdag fouten waren gebeurd bij het tellen van stemmen in een bureau in Kemmel. Zo was er een opvallend verschil tussen het aantal uitgebrachte stembiljetten voor de gemeenteraad en die voor de provincieraad.

Er waren ook onregelmatigheden “over de wijze van aanduiding van de voorzitter van stembureau 4, de wijze van selectie van de bijzitters van stembureau 4, het gebrek aan correcte verzegeling van de stembiljetten van stembureau 4, de onzorgvuldige en onvolledige behandeling van het proces-verbaal en andere administratieve formaliteiten, het transport van de stembiljetten van stembureau 4 naar telbureau 2, de blijvende onduidelijkheid hoe 100 stembiljetten zijn verwerkt, het niet te allen tijde toezien op de telverrichtingen door de voorzitster van telbureau, “ staat in het verslag van de Raad te lezen.