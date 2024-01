Het stadsbestuur, dat zelf al positief advies gaf, is begrijpelijk tevreden met het positief advies van Vlaanderen.



"Alle bezwaarschriften werden op een ernstige manier bestudeerd en beantwoord. Deze 3 zinnen uit het advies spreken boekdelen," zegt burgemeester Van Quickenborne: "Stedenbouwkundig heeft het project een ontegensprekelijke meerwaarde voor de onmiddellijke omgeving en, bij uitbreiding, de hele stad. Het is de kern van de stedelijke ambitie van het project om de stadsdelen infrastructureel, maar ook in gevoelswaarde en stedelijke beleving, beter met elkaar te verbinden. Er kan besloten worden dat de beleidsambities rond stads- en stationsvernieuwing en de in het ontwerp vervatte sterk verbeterde ruimtelijke kwaliteit zwaarder doorwegen dan het behoud van het erfgoed.”

Ten laatste op 3 februari kan de bevoegde minister de vergunning verlenen.