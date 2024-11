Afgelopen voorjaar zette Rik Verheye (37) uit Knokke-Heist zichzelf én het West-Vlaams nog maar eens op de kaart met het tweede seizoen van Nonkels. De comedyreeks verbrak opnieuw alle records, zowel op Streamz als bij Play4. Sinds vorig jaar is hij ook covoorzitter van Sporting Hasselt, dat naast de sportieve successen scoort met een docureeks.

Rik Verheye was overigens niet van het scherm weg te slaan, van Celebrity Klopjacht tot Kamp Jeroom en De Slimste Mens ter Wereld. Ondertussen is hij in afwachting van het derde seizoen van Nonkels aan het schrijven aan een nieuwe reeks. Dit najaar zette hij zijn schouders ook onder een sensibiliseringscampagne voor de Week van het Hart.

