Ultrasporter Matthieu Bonne (30) uit Bredene pakte dit jaar nóg maar eens een wereldrecord. In Hongarije liep hij 1.046 kilometer in zes dagen, een fenomenale uitputtingsslag. Een half jaar daarvoor mislukte een eerdere poging, waardoor hij zelfs opnieuw moest leren wandelen. In de voorbereiding voor zijn tweede, succesvolle poging, verbrak hij ook nog eens het Belgisch record 24-uursloop. Het is dus geen toeval dat de titel van zijn eerste boek 'Wilskracht' heet.

Vorig jaar brak Matthieu Bonne ook het wereldrecord fietsen in zeven dagen én het wereldrecord openwaterzwemmen. Hij wil graag volgend jaar het Amazonewoud doorkruisen.

