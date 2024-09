Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet door op 6 dagen tijd 1046 kilometer te lopen. Da’s bijna 10 kilometer meer dan het oude record, dat al 20 jaar oud was. "Het is wel heel leuk dat dat nu mijn derde wereldrecord is, in een derde sport. Dus ja, fietsen, zwemmen en lopen nu. En dat was mijn grote doel. Wereldrecordhouder zijn in drie sporten. Dat is echt wel speciaal."

Maar dit is hoe dan ook het zwaarste wat hij ooit heeft gedaan. Fysiek en mentaal. En in het geval van Bonne wil dat iets zeggen. Op 144 uur slaapt hij amper 4 keer 2 en een half uur. De laatste 24u gaat hij zelfs

gewoon door. Omdat het moet. "We zagen dat het nipt ging zijn anders. We willen dat record niet uit handen zien glippen op die manier. Stel je voor dat ik geëindigd was op 1035 kilometer. Dat zou een nachtmerrie zijn."