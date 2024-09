Al rond 11 uur woensdagvoormiddag was de West-Vlaming zeker dat hij het vorige wereldrecord, 1036,8 kilometer, had gepasseerd. In het laatste uur zette hij door om uiteindelijk het nieuwe wereldrecord te vestigen. Matthieu Bonne zag tijdens de zes dagen af, maar kwam er zonder al te grote kleerscheuren door. Hij sloeg zelfs het ingeplande dutje op de voorlaatste dag over om vol voor het wereldrecord te gaan. Eerder pakte Bonne al het wereldrecord over 7 dagen op de fiets en de langste onafgebroken zwemtocht in zee. In de ultrasport heeft hij nu dus een trio records volbracht.