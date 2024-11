Anastasya Chernook uit Zwevezele, bij Wingene, is amper 30 en heeft al geleefd voor twee. Dit voorjaar bracht ze al haar memoires uit in 'De kroning van het krotkind'. Daarin gaat de van Kirgizië afkomstige West-Vlaamse geen enkel taboe uit de weg. Al jaren timmert ze aan de weg als influencer met onder meer een podcast, schildert ze, en heeft ze een eigen community 'School of Confidence', waarin ze honderden vrouwen begeleid naar meer succes en zelfvertrouwen.

Met de regelmaat van de klok duikt ze ook op op televisie. Zo was ze dit voorjaar nog te zien in Wat Zou Jij Doen? op VTM en is ze ook een graag geziene gast aan De Tafel van Gert. Ze is ook te zien in het 22ste seizoen van De Slimste Mens ter Wereld.