Dressuurrijdster Michèle George (50) is opgegroeid in Oostende, maar woont in Waregem. De amazone maakte afgelopen zomer nog maar eens indruk op de Paralympische Spelen. Voor de vierde keer op rij kroonde ze zich tot paralympisch kampioen in de individuele competitie. Ook in de vrije kür won ze alweer goud.

Met zeven paralympische titels is ze daarmee de beste Belgische paralympische atleet aller tijden. Michèle George rijdt al paard sinds 1982, maar kwam in 2008 zwaar ten val waarna ze linkerzijdig verlamd raakte. Na de race deze zomer nam ze afscheid van haar paard, Best of 8. Met haar vertrouwde merrie veroverde ze ook in Tokio twee gouden plakken.

