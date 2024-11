Het gaat hard voor Oostendenaar en MNM-radiopresentator Manu Van Acker (25). Vorig jaar was hij zo goed als onbekend, maar na zijn deelname aan De Slimste Mens én zijn medewerking als vliegende reporter voor De Warmste Week, is hij een vaste waarde in showbizzland. Dit voorjaar was hij opnieuw te zien in de comedyreeks Nonkels en mocht hij ook Het Perfecte Plaatje presenteren op Play.

Deze zomer stond dit multitalent op de planken van de musical Sneeuwwitje van Studio 100 in De Panne. Dit najaar doet Manu Van Acker mee aan het VTM-programma Een Echte Job, dat volgend voorjaar te zien is. Hij maakt deel uit van de jury in De Slimste Mens Ter Wereld en later dit jaar is hij opnieuw een van de gezichten van De Warmste Week.

