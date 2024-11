Een paar jaar geleden was Hetty Helsmoortel (38) uit Oostende vooral actief in een labo voor kankeronderzoek, vandaag is het podium haar tweede thuis. Daar maakt ze wetenschap en technologie weer helemaal hip. Zo is ze een vaste gast bij de populaire podcast Nerdland met Lieven Scheire én is ze ook artistiek directeur van het afgeleide Nerdland-festival, dat dit jaar volledig uitverkocht was.

Haar liefde voor het vak speelt ze ook uit in een jaarlijkse zaalshow. Missie 2024 telt dit seizoen liefst 50 voorstellingen. Later dit najaar maakt Hetty Helsmoortel ook haar opwachting in De Slimste Mens ter Wereld. Eind december vult ze drie keer de Antwerpse Lotto Arena met Nerdland voor kleine nerds.

Benieuwd naar de andere genomineerden?

