Verheye is niet toevallig het gezicht. Hij is mede-eigenaar van voetbalclub Sporting Hasselt, waar een speler in elkaar zakte na een hartstilstand. Nu zet hij dus aan tot reanimatie, met een pop van... zichzelf. “Het blijft iets heel lubuger om te zien, maar oké. Het is waar, maar het is echt hoe het gebeurt. Dus als er iemand een plotse hartstilstand heeft, dan zakt die gewoon echt in elkaar en dus elke seconde telt.”