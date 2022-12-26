Concreet vraagt het FAVV dat commerciële en in Sanitel geregistreerde vogel- en pluimveehouders hun dieren afschermen. Verder is het ook verboden om onbehandeld oppervlaktewater of regenwater te gebruiken bij pluimvee. Zowel particulieren als commerciële houders zijn verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen.

Particulieren pluimveehouders in een straal van tien kilometer rond het bedrijf in Houthulst zijn ook verplicht om hun dieren af te schermen. In de zone van drie kilometer geldt deze verplichting ook voor andere vogels. Drie jaar geleden werd hetzelfde bedrijf al eens getroffen door vogelgriep.

