Houthulst

Vogel­griep vast­ge­steld bij pluim­vee­be­drijf in Mer­kem: FAVV kon­digt maat­re­ge­len aan

Vanaf morgen moeten professionele houders van pluimvee en vogels hun dieren afschermen. Dat meldt het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) nadat er vogelgriep van het type H5N1 werd vastgesteld bij een commercieel pluimveebedrijf in Merkem, bij Houthulst.

Concreet vraagt het FAVV dat commerciële en in Sanitel geregistreerde vogel- en pluimveehouders hun dieren afschermen. Verder is het ook verboden om onbehandeld oppervlaktewater of regenwater te gebruiken bij pluimvee. Zowel particulieren als commerciële houders zijn verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen.

Particulieren pluimveehouders in een straal van tien kilometer rond het bedrijf in Houthulst zijn ook verplicht om hun dieren af te schermen. In de zone van drie kilometer geldt deze verplichting ook voor andere vogels. Drie jaar geleden werd hetzelfde bedrijf al eens getroffen door vogelgriep.

2022-12-26 00:00:00 - Vogelgriep in Houthulst: bewakingszone van tien kilometer
Vogelgriep in Houthulst: bewakingszone van tien kilometer

"De vogelgriep vormt een ernstige bedreiging voor de pluimveehouderijen en voor onze economie", zegt federaal minister van Landbouw, David Clarinval. "De beste manier om onze dieren te beschermen en de verspreiding van het virus te voorkomen, blijft het nemen van preventieve maatregelen, zoals de verplichting tot afschermen." De minister roept iedereen op om de bioveiligheidsmaatregelen strikt toe te passen.

"Blijf weg van zieke en dode vogels"

Vogelgriep wordt onder meer overgedragen door wilde vogels. In Duitsland, Nederland en Frankrijk waart het virus dat de griep veroorzaakt al langere tijd opnieuw rond. Besmette wilde vogels die overvliegen kunnen ook bij ons het aantal besmettingen de hoogte insturen. Het virus kan ook overgedragen worden door direct contact met zieke dieren of besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten.

"Mensen en zoogdieren in het algemeen zijn niet heel vatbaar voor vogelgriep, maar voorzichtigheid is wel geboden", zegt Mieke Steensels van Sciensano. "Wie met de hond gaat wandelen, moet ook zeker zorgen dat zijn huisdier van zieke of dode vogels afblijft."

Vogelgriep

