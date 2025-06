Voor de aanpak van dreigende wateroverlast hebben Vlaams

minister-president Matthias Diependaele (N-VA) en de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Noël Barrot, in Rijsel een verdrag ondertekend. Of liever, de actualisering van een verdrag tussen Frankrijk en België dat teruggaat naar 1890, en in 1968 een vervolg kreeg. Het was dringend aan opfrissing toe.



De Moeren in Veurne is een grensoverschrijdend polderlandschap en ook het laagste punt in ons land. Overtollig water gaat nu via het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort in zee via ons land, maar dat zal nu ook makkelijker gaan via Frankrijk. Daarvoor hebben Vlaanderen en Frankrijk het gedateerde Moerenverdrag vernieuwd.

Maxim Veys, voorzitter Vlaamse Waterweg: "Dat verankert alles juridisch. Op vandaag zijn de verhoudingen goed, maar als je dat debiet wil verhogen, als je meer water wil afvoeren - en dat is absoluut nodig - dan kan dat nu op basis van dat verdrag."



"Dat geeft ons de mogelijkheid om het peil in het kanaal Veurne-Duinkerke hoger te brengen zonder dat er protest komt vanuit de Franse kant", zegt gedeputeerde van de provincie Bart Naeyaert. "Maar dat afgesproken peil is ook interessant als wij water vanuit de IJzer richting Duinkerke willen lossen."