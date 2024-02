Volgens minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) dringen zijn diensten er al langer bij de NMBS op aan om de lokettenzaal beter te onderhouden. De N-VA-minister vraagt de NMBS een "duurzame toekomstvisie" voor het gebouw te ontwikkelen waarbij er rekening gehouden wordt met de wandschilderijen van René De Pauw.

Anders zal Vlaanderen een handhavingstraject opstarten. Die administratieve handhaving kan volgens Diependaele indien nodig overgaan in een strafrechtelijke procedure. "Ik hoop dat dat niet moet gebeuren bij de NMBS", aldus Diependaele.

Vooruit-parlementslid Annick Lambrecht vroeg de minister of Vlaanderen niet kan helpen bij de financiering van de nodige renovatiewerken. "Het is niet aan Vlaanderen om dit op te lossen. De NMBS is eigenaar. We moeten de verantwoordelijkheid leggen waar ze ligt", aldus Diependaele. N-VA-parlementslid Maaike De Vreese deelt die visie. "De NMBS verwaarloost het erfgoed en Vlaanderen zou daar dan moeten voor opdraaien? Mijn hart bloedt wanneer ik de verwaarlozing in Brugge zie."