Wie eind vorig jaar nog in de lokettenzaal van het station van Brugge was, zag dat de hal er niet goed aan toe is. De NMBS besloot daarop de zaal te sluiten en werken uit te voeren. Tot protest van veel verenigingen en politieke partijen die dachten dat de historische zaal nooit meer toegankelijk zou zijn voor reizigers. Maar dat is niet de bedoeling, klinkt het na overleg tussen de NMBS en de stad Brugge vandaag.