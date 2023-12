Nog tijdens de grote watersnood van midden november in de Westhoek richtte de Vlaamse regering de taskforce 'Weerbare Westhoek' op. Die taskforce moest binnen de maand een advies uitbrengen om het waterbeheer in de regio te verbeteren en gelijkaardige rampen in de toekomst te vermijden.



De taskforce heeft midden december een pakket maatregelen voorgesteld en de Vlaamse regering maakt nu 80 miljoen euro vrij om werk te maken van de aanbevelingen. Zo is er voor 2024 54 miljoen euro voorzien voor maatregelen die op korte termijn de waterveiligheid kunnen verbeteren. Daarnaast is er voor 2025 ook een provisie van 26 miljoen euro voorzien voor verdere acties.



Er komen onder meer extra middelen voor meer baggerwerken, het herstellen en versterken van dijken en er komen bijkomende inspanningen in het kader van de Blue Deal. Volgens de Vlaamse regering zal er op korte termijn werk worden gemaakt van een 70-tal maatregelen. Ook de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk moet "verdergezet en versterkt" worden.



"Ik ben blij dat we de belofte kunnen houden om met een stevig pakket bijkomende, structurele maatregelen te komen in de strijd tegen watersnood en droogte", zegt minister-president Jan Jambon. Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wordt met het pakket maatregelen "een turbo gezet op de Blue Deal en het klimaatadaptatieplan".



Voor minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) is het belangrijk om de Westhoek, en bij uitbreiding Vlaanderen, beter te wapenen tegen extreme weersfenomenen. "We kunnen het ons niet permitteren om te wachten. Nu kregen we te maken met wateroverlast, maar in de zomer kan dat evengoed extreme droogte zijn."