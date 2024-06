Vlaams Belang heeft een lokale afdeling in 32 West-Vlaamse gemeenten. Vanaf nu ook in Hooglede-Gits. Bij de verkiezingen vorige zondag haalde Vlaams Belang in het kanton Hooglede op federaal en Vlaams niveau meer dan 25% van de stemmen.

De officiële lancering van de lokale afdeling vond gisteren plaats in feestzaal De Sleedoorn in Hooglede. De avond begon met een toespraak van Immanuel De Reuse, West-Vlaamse lijstrekker voor het Vlaams parlement voor Vlaams Belang. Daarna was het de beurt aan Alexander Vandemaele, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Hooglede-Gits. "De ultieme ambitie is om burgemeester te worden en Hooglede te besturen", vertelt Vandemaele.