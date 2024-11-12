Een week geleden is een tiener ernstig mishandeld in het stadspark in Veurne en is met verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis opgenomen. De video op sociale media heeft Veurne geschokt.

De mars eindigt op de Grote Markt met korte toespraken van lokale en parlementaire vertegenwoordigers van Vlaams Belang. Zij waarschuwen dat grootstedelijke problemen van zinloos geweld steeds meer naar de Westhoek overwaaien.