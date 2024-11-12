12°C
Veurne

De maat is vol”: Vlaams Belang-sym­pa­thi­san­ten pro­tes­te­ren in Veur­ne tegen zin­loos geweld

protest vlaams belang veurne

Vrijdagavond trekken een zeventigtal sympathisanten van Vlaams Belang door het centrum van Veurne. De stille optocht is een reactie op het toenemend geweld in steden en gemeenten, en specifiek op een eerder incident. 

Een week geleden is een tiener ernstig mishandeld in het stadspark in Veurne en is met verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis opgenomen. De video op sociale media heeft Veurne geschokt.

De mars eindigt op de Grote Markt met korte toespraken van lokale en parlementaire vertegenwoordigers van Vlaams Belang. Zij waarschuwen dat grootstedelijke problemen van zinloos geweld steeds meer naar de Westhoek overwaaien.

Wij moeten durven onze mond open trekken en zeggen: “Hier is de grens. De grens is bereikt. Nu is de maat vol.”

Sarah T'Joens, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang

Voor Sarah T'Joens, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang is het genoeg geweest: "Wij moeten hier vandaag op straat komen. Wij willen niet langer meer zwijgen. Wij moeten durven onze mond open trekken en zeggen: “Hier is de grens. De grens is bereikt. Nu is de maat vol.”

Actievoerder Marc Riviere verwees naar soortgelijke incidenten in Diksmuide en andere West-Vlaamse steden. Volgens extreemrechts is er dringend actie nodig om een veilige leefomgeving te creëren.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Vlaams Belang

