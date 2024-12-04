Volgens de oppositie sneuvelen te veel projecten: er komt geen evenementenhal of nieuwe sporthallen, de Cultuurfabriek wordt ingeperkt en ook Eperon d’Or verliest zijn museale werking. “Telkens opnieuw verdwijnt een voorziening die inwoners samenbrengt,” zegt fractieleider Dries Dehaudt. “Zo maak je van Izegem een slaapstad.”

Ook raadslid Ann Van Essche waarschuwt dat verenigingen zonder broodnodige infrastructuur vallen. Voorzitster Elke Olivier noemt het verdwijnen van Eperon d’Or “respectloos voor vrijwilligers en medewerkers die het museum groot maakten.”