cd&v heeft een eerste pakket maatregelen voorgesteld om de strijd tegen openbare overlast te versterken. Volgens de partij beschikken burgemeesters vandaag over te weinig middelen om op te treden tegen personen die herhaaldelijk voor onveiligheid zorgen. Met een nieuwe overlastwet wil cd&v daar verandering in brengen.

Partijvoorzitter Sammy Mahdi benadrukt dat het probleem zich al lang niet meer beperkt tot grote steden. “Onveiligheid en zware overlast zijn al lang geen exclusieve problemen meer voor Brussel of Antwerpen. Geen enkele gemeente is nog immuun,” zegt hij. “Burgemeesters moeten sterker kunnen ingrijpen. Dat is een absolute prioriteit.”