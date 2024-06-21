Gedwongen opname voor verslaafden? cd&v wil burgemeesters meer macht geven tegen overlast
In Roeselare heeft cd&v een nieuwe overlastwet voorgesteld die burgemeesters meer mogelijkheden moet geven om op te treden tegen ernstige buurtproblemen. Opvallend: lokale besturen zouden verslaafden die herhaaldelijk overlast veroorzaken tijdelijk kunnen vasthouden en gedwongen laten opnemen. De partij noemt de maatregel noodzakelijk nu het onveiligheidsgevoel in Vlaanderen opnieuw piekt.
cd&v heeft een eerste pakket maatregelen voorgesteld om de strijd tegen openbare overlast te versterken. Volgens de partij beschikken burgemeesters vandaag over te weinig middelen om op te treden tegen personen die herhaaldelijk voor onveiligheid zorgen. Met een nieuwe overlastwet wil cd&v daar verandering in brengen.
Partijvoorzitter Sammy Mahdi benadrukt dat het probleem zich al lang niet meer beperkt tot grote steden. “Onveiligheid en zware overlast zijn al lang geen exclusieve problemen meer voor Brussel of Antwerpen. Geen enkele gemeente is nog immuun,” zegt hij. “Burgemeesters moeten sterker kunnen ingrijpen. Dat is een absolute prioriteit.”
Gedwongen opname
Het meest opvallende voorstel is dat burgemeesters mensen die zware overlast veroorzaken — onder meer drugsverslaafden zonder vaste verblijfplaats — van straat zouden kunnen halen. Ze zouden tot twaalf uur bestuurlijk kunnen worden vastgehouden en, na een beslissing van de vrederechter, tot een maand gedwongen opgenomen worden in een zorginstelling.
Indiener van het voorstel Franky Demon verwijst naar Nederland, waar zo’n aanpak al bestaat. “Als aan enkele voorwaarden voldaan is, moet een burgemeester iemand tijdelijk gedwongen kunnen laten opnemen,” legt hij uit. “Het vertrekpunt is bescherming: niet straffen, maar mensen helpen die zichzelf en anderen in gevaar brengen.”
Lokale veiligheidscellen
Het wetsvoorstel kadert in een bredere strategie om lokale besturen sterker te maken in de strijd tegen overlast. cd&v wil dat in elke gemeente een Lokale Integrale Veiligheidscel Overlast (LIVC-O) wordt opgericht. Die cellen moeten alle betrokken diensten samenbrengen, van politie tot OCMW en jeugddienst.
Kris Declercq, Vlaams parlementslid en burgemeester van Roeselare, ziet daarin een belangrijke hefboom. “De aanpak van overlast vraagt meer dan politie alleen,” zegt hij. “Door informatie te delen kunnen we sneller ingrijpen voor situaties escaleren. Een veilige buurt moet een basisrecht zijn.”
“Jaar van de veiligheid”
Met deze voorstellen zet cd&v naar eigen zeggen de toon voor wat de partij haar “jaar van de veiligheid” noemt. De komende maanden volgen nog meer initiatieven om het veiligheidsgevoel in Vlaanderen te verhogen.