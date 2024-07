Nathalie Muylle is geboren op 8 februari 1969 in Roeselare. Sinds 2004 zetelt ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als Kamerlid werkt ze voornamelijk rond arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Onder meer het rookverbod in de horeca werd door haar ingevoerd.

Op 3 oktober 2019 werd Muylle federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken. In oktober 2022 werd ze nationaal ondervoorzitter van CD&V. Sinds 2000 heeft ze een lokaal mandaat in Roeselare, waar ze sinds 2010 schepen is.