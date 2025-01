Naast mobiliteit staan ook cultuur en onderwijs op de agenda. Zo plant de gemeente de centralisatie van de kunstacademie op de Kappaertsite, met werken die in 2027 zouden starten.

De oppositiepartijen reageerden verdeeld. “Het bestuursakkoord is heel vaag,” klonk het bij een raadslid. “Er worden investeringen genoemd, zoals een nieuw cultuurcentrum, maar concrete bedragen ontbreken. Toch waarderen we de oproep tot openheid en zullen we constructief meewerken om Zwevegem mooier te maken.”

De bestuursploeg wil in elk geval prioriteit geven aan een luisterend oor en concreet beleid, met als doel een veiliger en aantrekkelijker Zwevegem voor alle inwoners.