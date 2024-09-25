Descheemaecker moest als schepen opstappen toen Lijst Dedecker zijn partij N-VA aan de kant schoof als coalitiepartner. Dat hij niet meestemde vóór een woontoren in Westende bleek de druppel.

Normaal zou Descheemaecker weer gewoon zetelen als gemeenteraadslid maar daar past hij dus voor.

Jan Gebbert komt in zijn plaats. Descheemaecker wil wel meewerken aan de verjonging van N-VA in Middelkerke, in de aanloop naar de volgende verkiezingen.