Middelkerke

Marc Deschee­maec­ker (N‑VA) stopt als gemeen­te­raads­lid in Middelkerke

Marc descheemaecker

Marc Descheemaecker gaat niét zetelen als gemeenteraadslid in Middelkerke. Na zijn ontslag als schepen stopt hij nu dus helemaal met actieve politiek.

Descheemaecker moest als schepen opstappen toen Lijst Dedecker zijn partij N-VA aan de kant schoof als coalitiepartner. Dat hij niet meestemde vóór een woontoren in Westende bleek de druppel. 

Normaal zou Descheemaecker weer gewoon zetelen als gemeenteraadslid maar daar past hij dus voor. 

Jan Gebbert komt in zijn plaats. Descheemaecker wil wel meewerken aan de verjonging van N-VA in Middelkerke, in de aanloop naar de volgende verkiezingen.

