Het botert al langer niet meer tussen Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en Marc Descheemaecker (N-VA). Dat Descheemaecker tegen de plannen voor een woontoren in Westende stemde op de laatste gemeenteraad blijkt de druppel.

Dedecker wil vanmiddag in het schepencollege de bevoegdheden van Marc Descheemaecker afnemen. Dat betekent wel nog niet meteen het einde van de coalitie.