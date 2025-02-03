Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Sche­pen­col­le­ge van de waar­heid: Dedec­ker neemt bevoegd­he­den van Marc Deschee­maec­ker af

Dedecker en descheemaecker

Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker in betere tijden

Er is vamniddag een cruciaal schepencollege in Middelkerke. Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil daar de bevoegdheden van schepen Marc Descheemaecker (N-VA) afnemen, in de aanloop naar een nieuwe coalitie.

Het botert al langer niet meer tussen Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en Marc Descheemaecker (N-VA). Dat Descheemaecker tegen de plannen voor een woontoren in Westende stemde op de laatste gemeenteraad blijkt de druppel.

Dedecker wil vanmiddag in het schepencollege de bevoegdheden van Marc Descheemaecker afnemen. Dat betekent wel nog niet meteen het einde van de coalitie. 

Gemeenteraad Middelkerke
Nieuws

Dedecker na bewogen gemeenteraad: "Ik neem bevoegdheden Descheemaecker af, er komt een motie van wantrouwen"

Dedecker moet dan eerst een motie van wantrouwen indienen tegen N-VA, voor hij op zoek kan naar een nieuwe partner om een meerderheid te vormen. Daar zijn in principe meerdere opties voor mogelijk, maar Dedecker laat nog niet in zijn kaarten kijken.

De redactie
Jean-Marie Dedecker

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gemeenteraad Middelkerke

Dedecker na bewogen gemeenteraad: "Ik neem bevoegdheden Descheemaecker af, er komt een motie van wantrouwen"
Burgemeester Dedecker brandweer
Update

Middelkerke weigert meerjarenplan brandweerzone: “Kleine gemeenten betalen Brugse luxekazerne”
JMDD eedaflegging

Na zware hartoperatie legt Jean-Marie Dedecker de eed af als burgemeester
Jean marie dedecker

Dedecker na goedkeuring ontsluitingsweg Middelkerke: "Dit voelt bijna als een verlossing"
jean-marie dedecker

Operatie Jean-Marie Dedecker gelukt: "onze zilverrug ligt op intensieve nu"
jean-marie dedecker

Jean-Marie Dedecker verlaat N-VA-Kamerfractie, maar blijft zetelen als onafhankelijke
Aanmelden