Schepencollege van de waarheid: Dedecker neemt bevoegdheden van Marc Descheemaecker af
Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker in betere tijden
Er is vamniddag een cruciaal schepencollege in Middelkerke. Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil daar de bevoegdheden van schepen Marc Descheemaecker (N-VA) afnemen, in de aanloop naar een nieuwe coalitie.
Het botert al langer niet meer tussen Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en Marc Descheemaecker (N-VA). Dat Descheemaecker tegen de plannen voor een woontoren in Westende stemde op de laatste gemeenteraad blijkt de druppel.
Dedecker wil vanmiddag in het schepencollege de bevoegdheden van Marc Descheemaecker afnemen. Dat betekent wel nog niet meteen het einde van de coalitie.
Dedecker moet dan eerst een motie van wantrouwen indienen tegen N-VA, voor hij op zoek kan naar een nieuwe partner om een meerderheid te vormen. Daar zijn in principe meerdere opties voor mogelijk, maar Dedecker laat nog niet in zijn kaarten kijken.