Dedecker na bewogen gemeenteraad: “Ik neem bevoegdheden Descheemaecker af, er komt een motie van wantrouwen”
Na de gemeenteraad van woensdagavond is duidelijk geworden wat eigenlijk al duidelijk was: het verstandshuwelijk tussen LDD van Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker ligt na een dik jaar aan diggelen. Die laatste stemde tegen een woonproject in Westende dat in het Plan Ruimte van de meerderheid stond. Dedecker heeft het gehad: "Er komt een motie van wantrouwen en dinsdag op het schepencollege neem ik al zijn bevoegdheden af."
Vooraf was al duidelijk dat Marc Descheemaecker tegen een woonproject op het Rauschenbergplein in Westende zou stemmen. De ex-spoorbaas zetelt als enige voor N-VA in de meerderheid en was een jaar terug nodig om LDD aan een meerderheid te helpen in Middelkerke.
Het woonproject raakt wel goedgekeurd door een wisselmeerderheid. Vermoedelijk stemde ex-Vlaams Belanger Meurice wel mee met LDD. Descheemaecker vertelde nadien dat hij in eer en geweten gestemd had, dat hij zelf niet zou opstappen maar zich met N-VA beraden over hun toekomst.
Maar daar wacht Dedecker dus niet op. Na afloop van de gemeenteraad was hij duidelijk voor de camera van Focus-WTV: "er valt met die man niet te werken, hij gaat er uit. Er komt een motie van wantrouwen en daarna maken we de nieuwe coalitie bekend." Dedecker wil nu nog niet bevestigen of de ex-Vlaams Belanger zijn lijst zal vervoegen in coalitie.
Op het eerstkomende schepencollege, volgende dinsdag, wil Dedecker alvast Descheemaeckers' bevoegdheden als schepen afnemen.