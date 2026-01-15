Vooraf was al duidelijk dat Marc Descheemaecker tegen een woonproject op het Rauschenbergplein in Westende zou stemmen. De ex-spoorbaas zetelt als enige voor N-VA in de meerderheid en was een jaar terug nodig om LDD aan een meerderheid te helpen in Middelkerke.

Het woonproject raakt wel goedgekeurd door een wisselmeerderheid. Vermoedelijk stemde ex-Vlaams Belanger Meurice wel mee met LDD. Descheemaecker vertelde nadien dat hij in eer en geweten gestemd had, dat hij zelf niet zou opstappen maar zich met N-VA beraden over hun toekomst.