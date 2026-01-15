Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Dedec­ker na bewo­gen gemeen­te­raad: Ik neem bevoegd­he­den Deschee­maec­ker af, er komt een motie van wantrouwen”

Gemeenteraad Middelkerke

Na de gemeenteraad van woensdagavond is duidelijk geworden wat eigenlijk al duidelijk was: het verstandshuwelijk tussen LDD van Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker ligt na een dik jaar aan diggelen. Die laatste stemde tegen een woonproject in Westende dat in het Plan Ruimte van de meerderheid stond. Dedecker heeft het gehad: "Er komt een motie van wantrouwen en dinsdag op het schepencollege neem ik al zijn bevoegdheden af."

Vooraf was al duidelijk dat Marc Descheemaecker tegen een woonproject op het Rauschenbergplein in Westende zou stemmen. De ex-spoorbaas zetelt als enige voor N-VA in de meerderheid en was een jaar terug nodig om LDD aan een meerderheid te helpen in Middelkerke.

Het woonproject raakt wel goedgekeurd door een wisselmeerderheid. Vermoedelijk stemde ex-Vlaams Belanger Meurice wel mee met LDD. Descheemaecker vertelde nadien dat hij in eer en geweten gestemd had, dat hij zelf niet zou opstappen maar zich met N-VA beraden over hun toekomst.

IMG 20260121 WA0050

Maar daar wacht Dedecker dus niet op. Na afloop van de gemeenteraad was hij duidelijk voor de camera van Focus-WTV: "er valt met die man niet te werken, hij gaat er uit. Er komt een motie van wantrouwen en daarna maken we de nieuwe coalitie bekend." Dedecker wil nu nog niet bevestigen of de ex-Vlaams Belanger zijn lijst zal vervoegen in coalitie.

Op het eerstkomende schepencollege, volgende dinsdag, wil Dedecker alvast Descheemaeckers' bevoegdheden als schepen afnemen.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Jean-Marie Dedecker

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Anders

Logo politieke partij 'Anders' blijkt kopie van logo keukenbouwer Kaster: "Ongelukkig"
Boerenprotest Oostende 1

Boerenbond en ABS tevreden met doorverwijzing van Mercosur-akkoord naar Europees justitiehof
Nathalie muylle cdv

Jonge moeders kunnen blijven zetelen als gemeenteraadslid
Sport Expo Roeselare

Roeselare creëert 4.000 m² extra sportruimte in Expohallen
0143 BINST MIST Cam B HR dusk 20251030

Middelkerke stelt nieuw gemeentehuis voor
Hans Bonte
Update

Hans Bonte vervangt Melissa Depraetere tijdelijk in Vlaamse regering
Aanmelden