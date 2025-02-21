6°C
Dit is de nieu­we coa­li­tie in Mid­del­ker­ke: Lijst Dedec­ker weekt leden van oppo­si­tie­par­tij Res­pect los

jean-marie dedecker

©Belga

De nieuwe coalitie in Middelkerke tekent zich stilaan af: Lijst Dedecker gaat samenwerken met twee liberale raadsleden van de lijst Respect, zegt VRT. Officieel is dat nog niet, Jean-Marie Dedecker verwijst onze redactie aan de telefoon door naar het persmoment, later vanmorgen.

Dedecker wou een nieuwe coalitie vormen, zonder N-VA, maar kwam met Lijst Dedecker niet alleen aan een meerderheid. Vraag was hoe de nieuwe meerderheid er dan wel zou uitzien.

Alle ogen waren gericht op Patrick Meurice van Vlaams Belang, die intussen zegt dat hij als onafhankelijke zetelt. Maar het pakt anders uit: Lijst Dedecker weekt twee liberale raadsleden van oppositiepartij Respect los.

Lijst Dedecker moet dan wel één schepenpost inleveren, de twee liberale leden krijgen dan elk één schepenpost. Wie van Lijst Dedecker straks zijn schepenpost verliest, zal allicht straks duidelijk zijn na het persmoment.

