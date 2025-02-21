Alle ogen waren gericht op Patrick Meurice van Vlaams Belang, die intussen zegt dat hij als onafhankelijke zetelt. Maar het pakt anders uit: Lijst Dedecker weekt twee liberale raadsleden van oppositiepartij Respect los.

Lijst Dedecker moet dan wel één schepenpost inleveren, de twee liberale leden krijgen dan elk één schepenpost. Wie van Lijst Dedecker straks zijn schepenpost verliest, zal allicht straks duidelijk zijn na het persmoment.