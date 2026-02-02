11°C
Sport
Middelkerke

Hon­derd­tal Olym­pi­ërs steu­nen col­le­ga’s in Mil­aan in win­ter­dorp in Mid­del­ker­ke en wor­den geëerd

Afgelopen weekend gingen de Olympische Winterspelen in Milaan van start. Net als tijdens de Zomerspelen staat er opnieuw een Olympisch dorp in Middelkerke. Vandaag kwamen daar een honderdtal Olympiërs samen om hun collega's te steunen.

Op zaterdag werd het Winter Olympic Festival feestelijk geopend. In totaal doen 30 Belgische atleten mee in Milaan, dat is een record. Op zaterdag werd het Winter Olympic Festival feestelijk geopend. Alle wedstrijden zijn live te volgen in Middelkerke met daarnaast ook een winterbar en een overdekte ijspiste.

Vandaag was er nog een extra bezienswaardigheid. Een honderdtal atleten verzamelden in Middelkerke, goed voor veertien Olympische medailles. Onder andere Gella Vandecaveye, Kim Gevaert, Cédric Van Branteghem, Jean-Michel Saive en Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker tekenden present. Alle Olympiërs kregen een certificaat.

Stefaan Vanpoucke
Robbe Temmerman
Jean-Marie Dedecker Olympische Winterspelen Olympisch dorp

