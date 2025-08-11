Mijn petekind Quinn en ik beginnen onze tocht door Waregem in het park Baron Casier, gids Linda wacht er ons op. Het imposante kasteel valt meteen op, ooit eigendom van de familie Casier, nu is er een horecazaak. In het Koetshuis wat verderop lopen momenteel twee tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars. Eind december is dat trouwens de plek waar je de kerstman kan ontmoeten.

Het park zelf verrast me door zijn grootte en veelzijdigheid. Je kan er rustig in de schaduw een boek lezen onder een boom, op een mooi bruggetje romantisch doen met je lief, genieten van kunst onderweg of Quinn kan zich uitleven op de uitdagende speeltuin.

Via een andere uitweg komen we in het hart van de stad terecht. Linda neemt ons mee richting Het Pand. De gouden gevel trekt me meteen aan om even langs de winkels te slenteren. Het helpt ook dat het deels overdekt is en we even kunnen schuilen van de hete zon. De stad heeft Het Pand mooi vernieuwd tot een aantrekkingspool die de stad verdient.

In één rechte lijn gaan we via de Zuiderpromenade richting Regenboogpark. Quinn en ik kunnen het niet laten om ons even te verfrissen in de fonteintjes die voor verkoeling zorgen. We dalen af richting één van de groene longen van Waregem met op de achtergrond de imposante torengebouwen en het stadion van Zulte Waregem. Linda vertelt ons van waar de naam Regenboogpark komt. In 1957 kwam in het voetbalstadion van toen het WK wielrennen aan. Rik Van Steenbergen werd er wereldkampioen en kreeg de regenboogtrui. En zo geschiedde.

We nemen afscheid van onze gids Linda en blijven achter met een eerste aangename kennismaking met Waregem. Nooit gedacht dat de stad toch zoveel groene plekjes heeft.