De twee meisjes zaten hun hele kleuter en lagere schooltijd samen in de klas. Tijdens al die schooljaren gingen ze vaak op schoolreis. Ze trokken al eens naar de Westhoek, om het Passchendaele Museum in Zonnebeke te bezoeken, maar het In Flanders Fields Museum hadden ze nog nooit bezocht. ‘k Was dan ook heel blij dat ik dat met hen nog eens mocht bezoeken. Van mij was het al geleden van toen ik een jaar of 12 was, dus hoog tijd om het museum te herontdekken.

Het In Flanders Fields Museum was destijds al indrukwekkend, maar dat is het nu nog meer. Bij het binnenkomen krijgen we een bandje met een klaproos op, dat we bij het begin van het museum moeten scannen. Zo worden we een soldaat of een burger die de oorlog meemaakte. We volgen hun verhaal en het grijpt ons meteen naar de keel. We zien bijna elke dag oorlogsbeelden in het nieuws, maar om er hier zo dichtbij te staan, is toch wel bijzonder.

Ik merk dat Marie-Lou en Julia zelf op ontdekking trekken. Het museum is zo opgebouwd dat je heel veel informatie kan oppikken, zonder dat het saai wordt. En da’s voor die twee tieners wel belangrijk. Ze lezen, scannen hun ‘poppy’, ontdekken attributen waar ze nooit van hoorden (een veldtelefoon bijvoorbeeld) en wandelen door de tijd…

En dat doen we ook door de kunstwerken in de tijdelijke tentoonstelling, midden in het museum. Het West-Vlaamse kunstenaarsduo Renier en Depla schilderden landschappen die ze in een cirkel ophingen en waar je bijzondere muziek hoort. Terwijl je de werken bekijkt, waan je je in de velden waar tussen 1914 en 1918 een verschrikkelijke oorlog woedde. Maar evengoed kom je tot rust bij een prachtige sterrenhemel. Dezelfde sterren als meer dan 100 jaar geleden. De expositie laat een diepe indruk na.

We gooien nadien de benen los tijdens de beklimming van het Belfort. 231 trappen om dan beloond te worden met een prachtig uitzicht over Ieper en omstreken. De meisjes spotten in de verte zelfs Bellewaerde! (Zou er tijd zijn om het pretpark te bezoeken tijdens onze vakantie in Ieper?)

We dalen de trappen van het Belfort weer af en bestellen ons een heerlijk ijsje. Dat eten we op met zicht op de prachtige Lakenhallen waar het In Flanders Fields Museum in gevestigd is. En we kijken nog even naar de toren die we zonet beklommen. Wat een heerlijke dag om onze reis in Ieper mee te starten!

