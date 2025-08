We lopen de twee mannen tegemoet en complimenteren hen meteen op hun mooie wagens. “Dit model is er een van 1955”, zegt Roy fier. Op de achterkant hangen badges van onder meer Italië en Portugal. “Jaarlijks gaan we naar verschillende plaatsen in het buitenland waarbij we andere oldtimerliefhebbers ontmoeten. We maken dan vrienden over de hele wereld.”

Dat de oldtimers zorgen voor een vriendschap, ontdek ik nog meer als ik met Roy een ritje maak in zijn oldtimer Porsche. We rijden door het centrum en ik zie hoeveel mensen van ons een foto maken. Of het is te zeggen: van de Porsche waarin we zitten.