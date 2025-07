We zijn geprikkeld en willen nog meer bijleren over het molenaarsleven, dus nemen we kijkje bij de Hubertmolen anno 2025. Molenaar Piet Halewyck bekijkt de windrichting en draait de molen met de wind mee. En nee hoor, hier geen haantje bovenop de molen. Wel een zeemeermin.

Na een gesprekje neemt Piet ons mee op de trap naar boven in de molen. Toch anders dan met die VR-bril. De trap is nogal steil en bovenin hoor je het hout kraken. Piet verzekert ons dat we veilig zitten en geen schrik hoeven te hebben. Maar eenmaal hij ons toont hoe hij de molen afremt, we een grote klap horen, beslissen we toch dat het voor ons welletjes is geweest.