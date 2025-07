Vitamientjes en energie zullen we nodig hebben. Ik regelde een initiatie zeekajak bij We at See in De Haan. Iets waar mijn schoonmama Anja niet zo voor staat te springen. Haar man Stefaan is een fervent kajakker, maar Anja krijgt hij nooit mee het water op. Daar wil ik verandering in brengen.

De wind staat vandaag helaas niet aan onze kant. De zee is wild en er is een sterke onderstroom. Even wordt gedacht dat onze initiatie niet zou doorgaan – daar hoopt Anja stiekem op. Maar begeleider Alex stelt ons gerust: ze zullen bij ons blijven en er komt een boot mee op zee voor het geval er iets zou gebeuren.